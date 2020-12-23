 

Бардаш показал первое фото новорожденной дочери и рассекретил ее имя

23.12.2020, 18:12, Новости дня
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Экс-лидер группы “Грибы”, фронтмен проекта Youra Юрий Бардаш 23 декабря в Instagram Stories разместил фото, на котором запечатлена его супруга Елизавета во время кормления грудью новорожденной дочери.

Музыкант написал, что дочь назвали Сарой. Бардаш не уточнил, когда она родилась.

Скриншот: youra.bardash / Instagram

Бардаш был продюсером групп Quest Pistols и “Нервы”. Он стал широко известен после выхода трека “Тает лед” группы “Грибы”. В 2017 году “Грибы” прекратили свое существование.

В августе 2020 года Бардаш женился на украинской модели Елизавете Коцюбе. О беременности супруги музыканта стало известно в конце ноября. Сара – второй ребенок музыканта.

В браке с певицей Луной (Кристиной Герасимовой) у Бардаша родился сын Георгий (2012).

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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