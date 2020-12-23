 

Ассоциация врачей призвала россиян поддержать “Елку желаний”

23.12.2020, 17:29, Разное
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Акция “Елка желаний” задала тренд помощи детям, которые в ней особенно нуждаются, отметил президент ассоциации Виктор Егоров. Он напомнил, что к акции присоединились тысячи людей, показав примеры отзывчивости, доброты и милосердия. Каждый ребенок должен получить на Новый год свою часть радости и волшебства от взрослых, уверен Егоров.

Он призвал всех неравнодушных принять участие в акции. “Давайте подарим детям, которые испытывают трудности, исполнение их мечты! Даже маленькая помощь может быть большим чудом!” – сказал Егоров.

С призывом присоединиться к всероссийской акции выступил и эксперт ассоциации Юрий Оболонский. Он напомнил, что “Елка желаний” была поддержана на уровне Госсовета. Вместе с политиками и бизнесменами в ней участвуют простые люди, отметил общественник.

“Уже более 10 тысяч таких “шариков” разобраны добровольными дедами морозами и новогодние мечты детей уже в процессе исполнения. Очень важно, что эта добрая традиция расширяет свои границы, и все больше детей с тяжелыми заболеваниями получают исполнение своей мечты”, – сказал Оболонский.

По его словам, гражданские инициативы сочетаются с действиями государства по поддержке социально незащищенных слоев населения. С 2018 года политика в отношении детей и подростков кардинально изменилась, подчеркнул он. Также общественник отметил помощь в разгар пандемии и единовременные выплаты на детей.

“Я призываю всех знакомых и коллег присоединиться к акции “Елка желаний” и помнить, что один елочный шарик может не только порадовать, но и изменить судьбу ребенка, дав ему веру и надежду на то, что мечты могут сбываться”, – написал эксперт ассоциации.

Акция “Елка желаний” стартовала в начале декабря. За это время волонтеры сняли с них более 10 тысяч открыток. Все детские желания будут исполнены до конца февраля.

В этом году количество заявок увеличилось более чем в два раза – до 26 тысяч. В рамках акции исполняются мечты ребят от трех до 17 лет с ограниченными возможностями, сирот, из малообеспеченных семей и тех детей, чьи заболевания угрожают жизни.

Помочь исполнить мечту ребенка может любой неравнодушный человек. Достаточно снять шар с пожеланием на сайте елкажеланий.рф.



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