Российские школьники посоревновались с олимпийскими чемпионами

23.12.2020, 17:27, Разное

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В прямом эфире РДШ подвело итоги спортивных соревнований за 2020 год. Награды получили победители проектов “Всероссийский турнир по шахматам”, “Веселые старты”, “Игры отважных”, “Сила РДШ” и “Здоровое движение”.

Школьников поздравил министр спорта России Олег Матыцин. РДШ проделывает большую работу по развитию детско-юношеского спорта, отметил он. “Важно сделать так, чтобы спорт стал неотъемлемой частью жизни подрастающего поколения. Воспитывал в них товарищество, взаимовыручку, умение добиваться поставленных целей”, – сказал глава ведомства.

В 2020 году в спортивных мероприятиях РДШ приняли участие более 341 тысячи школьников. Активисты движения установили рекорд по спортивной скакалке.

Поздравить учащихся пришли именитые спортсмены: олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Легков, семикратная чемпионка мира по самбо Марина Махнаткина и другие. Также на празднике присутствовали главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов и борец классического стиля, депутат Госдумы Александр Карелин.

Весной РДШ запустило акцию “Внимание, рекорд”. Ребята могли продемонстрировать спортивные успехи. Были выбраны самые яркие достижения. а спортсменам предложили сразиться со школьниками.

Так, тренеру национальной сборной по роуп-скиппингу Елене Астаховой нужно было повторить отжимание с хлопками и приседания с книгой на голове и одновременным чтением отрывка из поэзии Александра Пушкина. Рекорд школьников по прыжкам на скакалке в шпагате спортсменам повторить не удалось, равно как и шпагат на двух стульях.

В период карантина было особенно важно, чтобы учащиеся оставались в движении, развивали спортивные навыки и могли снять эмоциональное напряжение, отметила исполнительный директор РДШ Ирина Плещева. “За год в наших акциях приняли участие более 340 000 ребят, и вместе с активистами РДШ доказали, что место спорту есть всегда”, – подчеркнула она.

В марафоне участвовали активисты РДШ из 85 регионов. К прямому эфиру подключились более 100 тысяч зрителей.