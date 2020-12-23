Представлен недорогой Huawei Enjoy 20 SE с 5000 мА•ч, быстрой зарядкой и современным дизайном и 5G

23.12.2020, 17:28, Разное

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Новый недорогой смартфон с четвертной камерой и 5G представила компания Huawei. Enjoy 20 SE получил современный дизайн, аккумулятор на 5000 мА•ч и быструю зарядку.

На следующий этап развития вышла после объявленных против нее санкций компания Huawei. Смартфон Enjoy 20 SE должен вернуть интерес к ее товарам у покупателей прежде всего бюджетного и среднего сегмента. Возможно, производитель решил не рисковать и предпочел выпустить на данный момент продукцию, которая поможет компенсировать многочисленные траты последнего времени. Поэтому новинка рассчитана на потребителей, стремящихся получить качественный и в то же время технологически актуальный аппарат за приемлемую цену.

В Huawei Enjoy 20 SE установлен 6,67-дюймовый экран Full HD+ с разрешением 1080 на 2400 пикселей. Сам дисплей с соотношением 20:9 занимает более 90% лицевой панели, что не так часто можно найти в устройствах с демократичным ценником. В центре вверху расположен вырез под фронтальную камеру на 16 мегапикселей. Прямоугольный вертикально размещенный блок основной камеры содержит четыре сенсора, пару 2-мегапиксельных, а также объективы на 8 и 48 мегапикселей. Работает девайс на последней модели однокристального процессора Dimensity 700 5G. Дополняет производительный и мощный чипсет модуль оперативной памяти в 4 и 8 гигабайт, в зависимости от модификации. В обоих вариантах вместительность флэш-накопителя составит 128 гигабайт, при этом о наличии слота для карт памяти информации пока нет.

Есть в новинке и модем для работы в мобильных сетях пятого поколения, а сканер отпечатка пальцев расположен на боковой грани гаджета. Как заявляет руководство компании, аккумулятор емкостью в 5 тысяч мА•ч с быстрым зарядным устройством на 22,5 Ватт позволит около двух часов смотреть видео после всего 10 минут зарядки. Кроме того, смартфон отличается современным и ярким дизайном, цветовая гамма вариантов корпуса аппарата состоит из трех оттенков черного, розового и зеленого, которые производитель поэтически назвал Qijing Forest, Morning Gold и Magic Night Black. На полках магазинов Huawei Enjoy 20 SE появится уже с 15 января, стоимость смартфона составит 198 и 229 долларов.