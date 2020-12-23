Эпидемиолог назвал влияющие на мутацию коронавируса факторы

23.12.2020, 17:28, Разное

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Эпидемиолог Александр Горелов пояснил о факторах, которые влияют на мутацию коронавируса. Возможность формирования новых штаммов зависит от того, насколько точно пациенты станут выполнять предписания врача и правильно ли соблюдается срок приема выписанных лекарств.

По словам специалиста, медики отлично знают, что под воздействием препаратов могут мутировать микроорганизмы. Вирусы имеют способность приспосабливаться и вырабатывать устойчивость к проводимой терапии. Классическими примерами в данном плане могут служить грипп и мутации ВИЧ.

В то же время это не значит, что новые штаммы являются более заразными и приобретают большую значимость с точки зрения эпидемиологии. Если допустить, что станут распространяться мутации коронавируса, то важно помнить, что снизится эффективность употребляемых препаратов, «РИА Новости». Ученым придется разрабатывать более мощные лекарственные средства для облегчения негативной симптоматики.