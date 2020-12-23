 

Honor V40 получит самый быстрый в мире экран

23.12.2020, 17:28, Разное
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В Сети появилась инсадейрская информация относительно грядущего выхода смартфона с самым быстрым в мире экраном. Им станет аппарат обновленного бренда Honor, V40 со сверхчетким дисплеем и врезанной в него камерой.
Данные о инновационной разработке появились в блоге известного своими прогнозами и достоверными сведениями от производителей Digital Station Chat. С его слов, именно получивший независимость от Huawei бывший суббренд выпустит «умный телефон» с экраном, имеющим наиболее высокие показатели частоты опроса сенсорного слоя. Официальная презентация Honor V40 намечена на январь 2021 года.

Какой именно будет частота смены картинки в дисплее новинки, пока неизвестно. В данный момент на глобальном рынке смартфонов лидируют геймфоны Asus ROG Phone 3 и Xiaomi Black Shark 3 с рекордными 270 Герцами. В V40 Honor характеристики будут улучшенными, при этом сама панель получит изгибы на краях. Его диагональ составит 6,72 дюйма и разрешение FullHD+. При этом селфи-объектива под экраном гаджета не будет, сдвоенный датчик встроят в вырез слева вверху. Основная камера отличится главным сенсором Sony IMX700 на 40 миллионов пикселей.

Производительность и быстродействие устройству обеспечит однокристальная система Dimensity 1000+. Несмотря на отсутствие данных об объеме аккумулятора, Digital Station Chat заверяет в наличии проводной и беспроводной зарядки на 66 и 45 Ватт. Стоит отметить, что саму модель начали разрабатывать еще до того, как Honor начал самостоятельный путь в бизнесе. Ранее сообщалось, что у V40, вероятно, будут стереофонические громкоговорители и круглый отсек камер со вспышкой в середине, который блогеры сравнивали по виду с циферблатом часов. Однако официального подтверждения такого оригинального дизайна пока нет, смартфон может получить и иной формат модуля основных фото- видео-датчиков.



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