Видео длиной в 178 дней. Клип группы Twenty One Pilots попал в Книгу рекордов Гиннесса

23.12.2020, 17:18, Новости дня

Клип американской группы Twenty One Pilots на песню Level оf Concern попал в Книгу рекордов Гиннесса как самый длинный музыкальный ролик.

Об этом музыканты сообщили на официальной странице коллектива в Twitter.

since josh accidentally pulled the plug on the never-ending video for Level of Concern, Guinness checked out the stats and declared it officially the longest video ever. congratulations, you did it. pic.twitter.com/5DFGsQA8ac — twenty one pilots (@twentyonepilots) December 19, 2020

Как сообщает издание World News Era, презентация социально-дистанцированного клипа состоялась летом 2020 года и длилась в течение 178 дней, или 4264 часа 10 минут и 25 секунд. Она состояла из фрагментов, которые музыкантам присылали их поклонники. Сообщается, что музыканты получили более 162 тыс. файлов от фанов, присоединяя их к видеоработе с помощью специального приложения каждые три минуты.

По словам музыкантов, видео могло бы транслироваться дальше, но один из участников группы случайно прервал показ.

Предыдущий рекорд принадлежит американскому рэперу Фаррелу Уильямсу с песней Happy, которая длилась 24 часа.