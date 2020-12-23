 

Аваков: Украина предупредила Интерпол о возможной провокации России в отношении Маркива

23.12.2020, 17:18, Новости дня
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Глава МВД Украины Арсен Аваков заявил, что Украина превентивно направила в Интерпол предупреждение о возможной провокации со стороны России в отношении украинского нацгвардейца Виталия Маркива, сообщает пресс-служба ведомства.

По словам Авакова, Национальная полиция Украины системно мониторит информацию по так называемому делу Маркива.

11 декабря Национальное центральное бюро Интерпола в Украине направило в Генеральный секретариат международной организации уголовной полиции информацию о возможной попытке неправомерного использования информационной системы Интерпола.

В переданных Интерполу данных говорится, что в открытых источниках появилась информация о намерении Следственного комитета РФ объявить Маркива в международный розыск с использованием инструментов Интерпола. Это противоречит ст. 3 Устава организации и нарушает правила обработки информации, поскольку обвинение в адрес Маркива является необоснованным и политически ангажированным.

Генеральный секретариат Интерпола подтвердил получение информации и поблагодарил украинских коллег за сотрудничество.

“Генеральный секретариат подтверждает получение вашего сообщения, приведенного ниже, и хотел бы поблагодарить ваше бюро за постоянное участие в обеспечении целостности своих баз данных Интерпола”, – говорится в письме генерального секретариата организации.

11 декабря российский суд заочно арестовал Маркива. Его обвиняют по статье об убийстве, совершенном группой лиц по предварительному сговору.

23 декабря Следком РФ сообщил, что предъявил Маркиву обвинение в убийстве.

Маркива задержали в Болонье 30 июня 2017 года по подозрению в причастности к убийству Роккелли и его переводчика Миронова в районе Славянска. По версии следствия, находясь на горе Карачун, Маркив якобы передал информацию о местонахождении журналистов.

В Министерстве внутренних дел Украины рассказывали, что уголовное производство против Маркива итальянские правоохранители открыли по свидетельствам французского журналиста, который предоставил видеоряд, якобы подтверждающий причастность Маркива к убийству Роккелли. Украинские правоохранители считают, что гибель итальянца и россиянина произошла вследствие артобстрела со стороны российско-террористических войск. В подразделении Маркива не было минометов, которые вели огонь по предполагаемому местонахождению журналиста, поясняли в МВД.

Итальянская прокуратура просила для Маркива 17 лет тюрьмы. 12 июля 2019 года суд в Павии приговорил нацгвардейца к 24 годам лишения свободы.

20 ноября 2019 года защита подала жалобу на приговор.

3 ноября 2020 года Маркива оправдали. Он вышел на свободу. 4 ноября Маркив вернулся в Украину и восстановился на службе в батальоне имени Кульчицкого.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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