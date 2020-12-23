 

Кабмин упростил переезд в Украину белорусских IT-специалистов

23.12.2020, 17:18, Новости дня
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Кабинет Министров Украины 23 декабря принял законопроект, который упрощает высококвалифицированным специалистам из Беларуси оформление вида на жительство в Украине, передает корреспондент издания “ГОРДОН”.

Под действие документа подпадают граждане Беларуси, которые являются предпринимателями, высококвалифицированными специалистами, в частности, в сфере информационных технологий и инноваций, а также члены их семей.

Проект постановления предусматривает, что такие белорусы могут одновременно с разрешением на эмиграцию подавать обращение в миграционную службу на получение вида на жительство.

Кроме того, как отметил премьер-министр Денис Шмыгаль, проект сокращает процедуру рассмотрения таких обращений до трех рабочих дней.

Это уже не первая мера украинских властей по помощи белорусским специалистам. 2 октября президент Украины Владимир Зеленский подписал указ №420/2020 о мерах по привлечению предпринимателей, высококвалифицированных специалистов – граждан Беларуси. Согласно указу, Кабмин должен продлить до 180 дней в год срок временного пребывания на территории Украины граждан Беларуси.

В Минске считают, что указ Зеленского подрывает доверие в двухсторонних отношениях и идет вразрез с положениями Договора о дружбе, добрососедстве и сотрудничестве между Беларусью и Украиной.

Белорусские компании начали уезжать из страны на фоне митингов, начавшихся 9 августа из-за результатов президентских выборов. По официальным данным, победу в них одержал президент Беларуси Александр Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей. Второе место с 10,1% голосов заняла оппозиционерка Светлана Тихановская. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.

Белорусские силовики жестко разгоняли митинги, используя светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы. За время протестов сотни демонстрантов получили травмы и ранения. По официальным данным, погибло четыре участника митингов. Тихановская заявляла 28 ноября, что в Беларуси во время протестов погибло восемь человек.

Некоторые белорусские IT-компании поддерживали протестующих, за что подверглись преследованиям. В частности, обыски и открытие уголовных дел началось в отношении сотрудников компании PandaDoc, чей основатели Микита Микадо предлагал помощь белорусским силовикам, которые уйдут с органов. В итоге он сообщил о закрытии проекта помощи силовикам, а затем анонсировал открытие офиса в Украине.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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