 

Внутренний аудит “ПриватБанка” выявил многомиллионные нарушения со стороны службы безопасности – СМИ

23.12.2020, 17:18, Новости дня
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По результатам внутреннего аудита национализированного “ПриватБанка” выяснилось, что служба безопасности неэффективно потратила десятки миллионов гривен, пишет “РБК-Украина” со ссылкой на отчет от 30 сентября, подписанный руководителем направления “Внутренний аудит” Вадимом Стеценко, который есть в распоряжении агентства.

Журналисты отмечают, что внеплановую аудиторскую проверку проводили с 21 июля по 30 сентября, а проверяемый период – с 16 декабря 2016-го по 20 июля 2020 года.

“В отчете фактически речь идет о хищении десятков миллионов гривен. Так, договоры охраны заключены без проведения тендерных процедур, заключение договоров происходит на основании временного решения, принятого руководством банка еще в 2017 году. При этом, несмотря на уменьшение количества отделений, расходы на охрану увеличивались ежегодно до 30%. В 2020 году на охрану банк потратит 400 млн грн. Также аудитом установлено, что суммы, уплаченные банком по договорам с ООО “Явир-2005” (170919-Ф) и ООО “Венбест” (19581-Ф, 19881-Ф и 21112-Ф), выше установленной в договорах стоимости услуг. В документах на согласование оплат отсутствует обоснование, почему фактические суммы к оплате превышают стоимость, установленную в договорах. Отсутствие контроля за выполнением условий договоров привело к переплате по указанным договорам на общую сумму 4,5 млн грн”, – сказано в материале агентства.

Служба безопасности заключала договоры на физическую охрану по ценам в два-три раза превышающим тарифы, утвержденные правлением банка. Расходы на обслуживание охранно-пожарной сигнализации ежегодно растут на 60%, притом что сеть отделений каждый год сокращается на 20%, отмечают авторы статьи. Нарушения аудиторы нашли и в других договорах с поставщиками услуг.

“Аудит отмечает, что уровень контроля за проведением дезинфекции помещений главного офиса банка поставщиком ООО “Олимп-безопасность-сервис” неэффективен. Более того привлечена компания, которая не имела никакого опыта и специалистов в предоставлении услуг дезинфекции, хотя такие компании на рынке присутствуют. Согласно данным аудита, привлечение внешнего поставщика услуг для проведения дезинфекции помещений главного офиса является экономически нецелесообразным. Учитывая недостатки, выявленные в ходе проверки, система контроля в процессах выбора поставщика услуг охраны, патрулирования, пожарной безопасности и дезинфекции помещений, согласования и заключения договоров, в том числе соблюдения утвержденных в банке тарифов, а также контроля за качеством предоставления услуг по оценке аудита является неэффективной и требует существенных изменений”, – пишет “РБК-Украина”.

По информации агентства, руководитель направления “Внутренний аудит” Вадим Стеценко был уволен 20 ноября.

“ПриватБанк”, владельцем которого раньше был украинский бизнесмен Игорь Коломойский, – крупнейший коммерческий банк в Украине – был национализирован 19 декабря 2016 года.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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