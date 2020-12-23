“Он ее безумно любил”. Друг Кернеса рассказал об 11-летней дочери покойного мэра

23.12.2020, 17:18, Новости дня

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Бизнесмен и друг харьковского мэра Геннадия Кернеса Павел Фукс в интервью, которое 23 декабря опубликовано на сайте издания “Страна”, отвечая на вопрос, каким образом между детьми Кернеса будет распределено наследство, заявил, что, помимо сыновей Кирилла, Даниила и Родиона, у покойного в Лондоне растет 11-летняя дочь.

“Ей 11 лет. Зовут Соня. Она живет со своей мамой в Лондоне. Сыновья Кернеса поддерживают с ней взаимоотношения. Он ее безумно любил. Просто не хотел, чтобы она его видела больным. Она на него очень похожа – просто копия! И внешне, и по характеру”, – сообщил Фукс.

Имя матери ребенка он не указал. Как сообщается на сайте Kharkiv Today, в 2019 году дочь Кернеса, вероятно, сопровождала его во время официального мероприятия в Харькове. На обнародованных изданием снимках рядом с Кернесом запечатлена девочка примерно 10 лет в синем платье и белом кардигане.

Издание Newsroom, ссылаясь на информацию, полученную из собственных источников. сообщило, что матерью Софии является предприниматель Ольга М., компания которой занимается продажей в Украине дорогой одежды от японских производителей.

61-летний Кернес был мэром Харькова с 2010 года. В 2020 году он снова выиграл выборы, набрав в первом туре 60,34%.

С середины сентября мэр лечился от последствий коронавирусной инфекции в берлинской клинике “Шарите”. Сын Кернеса Даниил рассказал, что после ранения, которое харьковский градоначальник получил в 2014 году, у него слабое легкое – его тогда “прошила” пуля. С этим было связано тяжелое течение болезни.

17 декабря стало известно, что Кернес умер.

По официальной информации, у Кернеса есть три сына: Кирилл Кернес (1982), Даниил Привалов (1988) и Родион Гайсинский (1992) – ребенок от предыдущих отношений гражданской жены Кернеса Оксаны Гайсинской.

В феврале 2020 года в интервью блогеру Рамине Эсхакзай Кернес подчеркнул, что они с Гайсинской никогда не были в браке.