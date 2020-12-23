 

Папа Римский пообещал 200 евро каждому россиянину, кто отметит Рождество 25 декабря

23.12.2020, 17:01, Разное
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Папа Римский Франциск выступил с обращением к прихожанам Русской православной церкви с призывом отмечать праздник Рождества в единый день по католическому стилю — 25 декабря.

В своём воззвании он обещал каждому, кто последует его предложению, выплатить по 200 евро, что примерно ровняется 18 300 рублей.

– Дети мои, у Господа нашего не может быть два дня рождения. Ошибки из-за раскольничества не только не милуют посланника Иисуса Христа, но и созывают дьявола каждый раз, когда рождественская ель светится гирляндами не тогда, когда следует. Я призываю каждого к согласию и умиротворению в этом вопросе и искренне поздравляю с наступающим Рождеством, которое мы хотим отметить вместе с православными единовременно — 25 декабря, — сказал понтифик.

Для того, чтобы получить вознаграждение, нужно обратиться лично в апостольскую нунциатуру в Москве по адресу: Вадковский переулок, д. 7/37, или по телефону +7 (495) 726-59-30, предоставив документы, подтверждающие личность, а также любые доказательства празднования Рождества 25 декабря.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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