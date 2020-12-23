 

Депутата Галямину признали виновной в нарушениях на митингах

23.12.2020, 17:14, Новости дня
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Замоскворецкий суд Москвы признал муниципального депутата Тимирязевского района Юлию Галямину виновной в неоднократных нарушениях при проведении публичных акций и приговорил ее к двум годам лишения свободы условно.

Судья Анатолий Беляков огласил, что Галямина «своими действиями совершила неоднократное нарушение установленного порядка проведения публичных мероприятий», передает РИА «Новости».

Защита Галяминой намерена обжаловать приговор. «Мы не согласны с вынесенным приговором, считаем вину нашей подзащитной не доказанной», – передает ТАСС  слова адвоката Николая Касьяна.

Обвинение просило приговорить Галямину к трем годам колонии общего режима. Защита настаивала на полном оправдании.

Адвокаты апеллировали к тому, что собрания, в которых участвовала депутат, были исключительно мирными.

Дело Галяминой состоит из 16 томов. Ей вменяется статья 212.1 УК РФ, максимальное наказание по которой – пять лишения свободы. Статья предполагает уголовную ответственность для тех, кто до этого неоднократно наказывался в административном порядке за нарушения на митингах.

По данным СК, в начале июля 2020 года Галямина разместила в Сети призывы выйти 15 июля на несогласованный митинг в центре Москвы. В итоге на него пришло «не менее 150 человек».

При этом, как заявляет следствие, за последние полгода Галямина неоднократно привлекалась к административной ответственности за нарушения на митингах. Учитывая же, что ее действия были «направлены на неоднократное пренебрежение нормами административного законодательства» и «носили умышленный характер», на нее решили возбудить уголовное дело.



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