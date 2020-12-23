Путин согласился с идеей повышения МРОТ

23.12.2020, 17:14, Новости дня

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Президент РФ Владимир Путин выразил согласие с идеей увеличения минимального размера оплаты труда (МРОТ) в России.

В ходе заседания Госсовета и Совета по стратегическому развитию и нацпроектам лидер «Справедливой России» Сергей Миронов отметил, что на сегодняшний день размер МРОТ не соответствует реалиям жизни. По мнению политика, рассчитывать МРОТ надо на семью с двумя-тремя детьми, передает РИА «Новости».

«Что касается МРОТ, то, действительно, минимальная величина, что уж там говорить. Но мы только смогли вот совсем недавно МРОТ приравнять к ПМ (прожиточному минимуму – прим. ВЗГЛЯД), это был значительный шаг, дальше надо действовать постепенно, поэтапно. Мы это сделали, не так просто было, но все равно, мы сделали, и более того – зафиксировали это в основном законе страны. Вы правы в том, что, конечно, его надо поднимать, это очевидные вещи», – ответил Путин.

Ранее Госдума приняла поправку к законопроекту о новой методике расчета минимального размера оплаты труда и прожиточного минимума, согласно которой его значение не может снижаться даже при уменьшении размера медианной зарплаты.

Напомним, глава комитета Совета Федерации по социальной политике Инна Святенко заявляла, что минимальный размер оплаты труда (МРОТ) при новой методике расчета Минтруда увеличится в 2021 году до 12 792 рублей, прожиточный минимум для трудоспособного населения – до 12 702 рублей.