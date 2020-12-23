Названы лучшие модели умных часов на российском рынке

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23.12.2020, 17:10, Новости дня
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Эксперты Роскачества представили рейтинг лучших моделей умных часов, представленных за последнее время на отечественном рынке. Всего в список попали 22 гаджета.

В список наиболее качественных попали модели смарт-гаджетов Apple. В частности, специалисты отметили Watch Series 6 и Apple Watch SE. Однако всех удивило то, что производитель решил оставить наручные устройства без датчика ЭКГ. Поэтому он поставил обе модели на один уровень, хотя они принадлежат к разным ценовым категориям.

Samsung Galaxy Watch 3, по мнению специалистов из Роскачества, можно назвать лучшими смарт-часами на для ОС Android. А Garmin Venu Sq стали лучшими для занятий спортом. В номинации гаджетов по цене до 10 тыс. рублей победителем признаны умные часы Huawei. Лидерство отдано сразу двум моделям: Watch GT 2e и Watch Fit.



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