 

Mail.ru основал новый домен internet.ru и представил ряд сервисов

23.12.2020, 17:10, Новости дня
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Представители компании Mail.ru Group, владеющей мощным постовым сервисом, представили новый российский домен internet.ru. По словам специалистов, пользователи теперь могут сменить имя и привязку к почтовому ящику без потери данных.

Также стало известно, что в почтовых ящиках на домене internet.ru появится целый ряд интересных для пользователей сервисов. Например, они могут служить для планирования дня, напоминаний о необходимости связаться с кем-то по аудио- и видеосвязи.

Особое внимание разработчики обратили на возможность перенаправления корреспонденции из других почтовых ящиков. Это позволит сэкономить время, которое люди сегодня тратят на введение логинов и паролей на разных доменах.



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