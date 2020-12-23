 

Егор Корешков и Полина Максимова, Олеся Судзиловская с сыном и другие гости модной презентации

23.12.2020, 16:42, Разное
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Вчера на террасе ресторана 02 Lounge состоялась презентация бренда Evercell. В купольных беседках IGLOO с видом на Кремль и Красную Площадь встретились Олеся Судзиловская с сыном Артемом, Егор Корешков и Полина Максимова, Ирина Пегова, Марьяна Спивак, Юлия и Полина Ауг, Андрей Григорьев-Аполлонов, Татьяна Геворкян, Илья Бачурин, Максим Шарафутдинов, Глафира Тарханова, Ян Гэ, Анна Тихомирова, Екатерина Одинцова, Татьяна Веденеева, Лариса Вербицкая, Олеся Бословяк-Кожина и другие.

Полина Максимова и Егор КорешковОлеся Судзиловская с сыном АртемомТатьяна ГеворкянПолина и Юлия АугЛариса ВербицкаяЯ слежу не только за бьюти-новинками, но и за всеми новинками в целом. В этом вопросе я совершенно не консерватор, я люблю пробовать все новое, тестировать все на себе. Но если это касается косметики, то я внимательно изучаю состав. Когда во мне закрадываются сомнения по поводу продукта, то я всегда советуюсь со своим косметологом,- поделилась на презентации Татьяна Геворкян. На протяжении всего мероприятия звезды могли познакомиться с врачом-косметологом, заглянув на экспресс-консультацию, побеседовать с представителями бренда на тему beauty, насладиться чайной церемонией, эффектным лазерным шоу и, конечно, музыкальными сетами.

Глафира Тарханова и Марьяна СпивакИрина Пегова и Максим ШарафутдиновЯн ГэАнна ТихомироваОлеся Кожина-БословякТатьяна ВеденееваАндрей Григорьев-АполлоновИлья БачуринЕкатерина Одинцова



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