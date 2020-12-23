Epic Games Store дарит Metro 2033 Redux бесплатно и навсегда

23.12.2020, 16:34, Разное

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Магазин Epic Games Store под Новый год дарит геймерам различные игры. Сейчас бесплатно и навсегда можно получить Metro 2033 Redux.

На данный момент в меню EGS числится улучшенный вариант шутера по мотивам популярной серии книг. Отмечается, раздача игры продолжится до семи часов вчера по московскому времени, так что геймерам стоит поторопиться. Чтобы получить ее, нужно зайти на страницу игры в магазине и нажать «Получить». Следующей подаренной игрой станет популярная Tropico 5.

Metro 2033 Redux представляет собой боевик студии 4A Games, который создали на основе романов «Метро», написанных Дмитрием Глуховским. Согласно сюжету, после мировой ядерной войны главный герой Артем с ВДНХ ведет простую жизнь в столичном метро, что является самым безопасным местом. В скором времени этого персонажа ожидают удивительные приключения под руководством геймеров.