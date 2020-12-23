Чемпиона мира по футболу 2006 года Джанлуиджи Буффона обвиняют в богохульстве

23.12.2020, 16:34, Разное

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Против футболиста Джанлуиджи Буффон проводят расследование на основании обвинения в богохульстве. Чемпион мира по футболу 2006 года попал в скандал после инцидента с «Пармой».

Буффона могут дисквалифицировать на 1 матч в рамках первенства Италии за богохульную фразу. При этом инцидент не был зафиксирован на камеру, однако появились свидетельства в виде аудиозаписи. Богохульство в культуре итальянской речи рассматривается как худшая форма ругательства. Буффон поступившие обвинения пока не комментировал. В текущем сезоне вратарь сыграл с командой «Ювентус» всего 4 матча.