 

Солдаты и офицеры армии ЦАР встретились с президентом страны перед католическим рождеством

23.12.2020, 16:34, Разное
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В подразделения армии Центральноафриканской республики (FACA) вчера, 22 декабря, прибыл действующий глава государства Фостен-Арканж Туадера.
О визите президента много писали в социальных сетях. Он побывал в нескольких армейских гарнизонах. В ходе визита его сопровождали не только советники, но и представители российского Министерства обороны.

Туадера проинспектировал не только в/ч постоянного базирования, но и передовые посты – там военные находятся в состоянии боевой готовности 24/7. Президент оценил обстановку и дал указания, как укрепить обороноспособность подразделений.

В настоящий момент глава ЦАР работает в очень плотном графике, но он смог выделить время для солдат и офицеров. Он поздравил их с Рождеством, которое наступит уже послезавтра, 25 декабря, и выразил благодарность за преданную службу Республике.

А 27 декабря в стране пройдут выборы президента и депутатов Законодательного собрания. Поэтому военные и находятся в состоянии боевой готовности и выходят в усиление. Это делается для недопущения различных провокаций на выборах.



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