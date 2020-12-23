Скандалы: От семьи Арашуковых отодвигают недвижимость

23.12.2020, 16:32, Разное

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Генпрокуратура требует обратить в доход государства имущество экс-сенатора от КЧР и его родни

В Басманном суде Москвы началось рассмотрение иска Генеральной прокуратуры (ГП) об обращении в доход государства имущества бывшего члена Совета федерации Рауфа Арашукова, его отца, экс- депутата Народного собрания Карачаево-Черкесской Республики (КЧР) Рауля Арашукова, а также шестнадцати их друзей и родственников на общую сумму около 1,5 млрд руб. Отец и сын являются обвиняемыми по делу об организованном преступном сообществе, члены которого похитили у ПАО «Газпром» природный газ на 2,5 млрд руб. Арашукову-младшему отдельно вменяют в вину организацию двух заказных убийств и оказание давления на свидетеля. Адвокаты заявляют, что выводы Генпрокуратуры РФ о незаконном происхождении имущества надо еще доказать.

Из-за ограничений, связанных с распространением коронавируса, Рауля и Рауфа Арашуковых не стали доставлять в суд, обеспечив им возможность выступить в режиме видео-конференц-связи. Сначала на процессе выступил представитель Генеральной прокуратуры, обосновавший иск. Как ранее заявляло надзорное ведомство, «в период нахождения на различных должностях в органах государственной власти и местного самоуправления Раулем Арашуковым и Рауфом Арашуковым было приобретено 75 объектов недвижимости, в том числе 5 квартир, 9 жилых домов, трехэтажный отель «Адиюх-Пэлас» в Карачаево-Черкесии, ресторан, банный комплекс, 7 земельных участков, 14 автотранспортных средств и другие предметы роскоши на сумму на 1 млрд 469 млн 127 тыс. 512 руб.».

При этом, отмечала ГП, «в целях сокрытия обладания значительными финансовыми средствами имущество Арашуковых регистрировалось на родственников, личных водителей и охранников».

Проверив доходы этих лиц, прокуроры пришли к выводу, что у тех не было легальных источников дохода, который позволил бы приобрести зарегистрированные на них объекты недвижимости и автотранспортные средства. Таким образом, утверждают в ГП, проверка выявила «явное несоответствие доходов Рауля и Рауфа Арашуковых, а также их родственников стоимости имеющегося у них имущества». В связи с чем и был подан иск о взыскании его в доход государства.

«Поскольку у нас был гражданский процесс, в нем все могли обращаться друг к другу, в том числе и к прокурору,— рассказал после заседания “Ъ” адвокат Рауля Арашукова Владимир Постанюк.— Первым выступил директор оздоровительного комплекса ООО «Адиюх-Пэлас», специально прибывший на заседание». По словам защитника, руководитель ООО утверждал, что не понимает, почему в гостинице были проведены обыски и изъята вся бухгалтерская документация за несколько лет. «Он рассказал, что Рауль Арашуков и его братья стали развивать отель в родном селе с середины 1990-х годов,— сообщил защитник.— То есть до того, как Рауль Арашуков возглавил в 2007 году ОАО «Ставрополькрайгаз», а с 2011 года стал членом совета директоров АО «Газпром газораспределение Ставрополь» и советником главы ООО «Газпром межрегионгаз»». «При этом,— отметил господин Постанюк,— защита обратила внимание суда на то, что в 90-е годы сын Рауля Арашукова был совсем молод и уж точно не имел доходов сенатора. А значит, траты на гостиницу точно не его рук дело».

Сам Рауль Арашуков заявил суду, что гостиничный комплекс «Адиюх-Пэлас» из-за изъятия его бухгалтерии практически остановил свою деятельность и прекратил прием посетителей.

«А ведь этот «Адиюх-Пэлас» давал работу многим жителям моего села, которые теперь лишились своих доходов»,— заявил господин Арашуков.

Обсудить происхождение другого имущества на первом заседании не удалось, поскольку, по словам господина Постанюка, практически никто из ответчиков на процесс не приехал.

Защитники настаивали, что Генпрокуратура безосновательно отнесла имущество знакомых и родных Рауля и Рауфа Арашуковых к купленному на средства экс-сенатора и его отца.

«Среди описанного в ходе обысков имущества достаточное количество личных вещей — золотых и серебряных украшений, а также ценных часов, которые родственники вполне могли себе позволить,— отметил, в частности, господин Постанюк.— В списке изъятого имущества есть вещи одного жителя Ставрополя, который не является родственником Арашуковых, но и у него изъяли ценные часы». По мнению защиты, для уточнения принадлежности имущества необходимо будет допросить всех ответчиков. Суд согласился с этим и предложил прокуратуре уточнить исковые требования с учетом замечаний защиты. После этого был объявлен перерыв до 29 января 2021 года.

Как ранее сообщал “Ъ”, Раулю Арашукову СКР вменяет в вину «организацию преступного сообщества» (ч. 1 ст. 210 УК РФ), созданного для хищения газа.

Поначалу в уголовном деле объем похищенного оценивался в 32 млрд руб., однако затем эта цифра была снижена до 2,5 млрд.

При этом обвинение было переквалифицировано с особо крупного мошенничества (ч. 4 ст. 159 УК РФ) на особо крупную растрату (ч. 4 ст. 160 УК РФ).

Экс-сенатору Рауфу Арашукову, которого СКР считает участником ОПС, хищение газа не инкриминируются. Он обвиняется в организации двух убийств (ст. 105 УК РФ), заказчиком которых следствие называет Арашукова-старшего. По материалам дела, он отдавал сыну указания об убийстве в 2010 году лидера молодежного движения «Адыгэ Хасэ» Аслана Жукова и советника главы КЧР Фраля Шебзухова. Также Рауфу Арашукову вменяется давление на свидетеля (ст. 309 УК РФ). Отец и сын вины не признают.

Алексей Соковнин