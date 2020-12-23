Звезда сериала “Сваты” Кошмал обнародовала свадебное фото

23.12.2020, 16:24, Новости дня

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Украинская актриса Анна Кошмал 23 декабря в Instagram разместила свадебную фотографию, на которой запечатлена во время танца со своим мужем Иваном.

Публикацию актриса посвятила третьей годовщине семейной жизни – Кошмал тайно вышла замуж в декабре 2017 года.

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Публикация от Anna Koshmal (@smorkovkina)

25-летняя актриса Анна Кошмал впервые появилась на съемочной площадке в 2011 году. За девять лет кинокарьеры она сыграла 33 роли. Известность актрисе принесла роль Жени в сериале “Сваты” на “1+1”.

Летом 2018 года Кошмал родила супругу Ивану сына Михаила. В интервью украинскому изданию “Караван” актриса сообщила, что познакомилась с будущим мужем еще в юности, но романтические отношения начались за три года до свадьбы.