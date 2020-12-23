 

В 2021 году выживет только адаптивный бизнес, а офисов станет меньше – Шимкив

23.12.2020, 16:24, Новости дня
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Переход бизнеса в онлайн, удаленная работа и все более активное применение инструментов диджитал во всех сферах жизни – тренды 2020 года получат логичное продолжение в 2021-м. Об этом в эфире “Радио НВ” рассказал глава совета директоров Darnitsa Group Дмитрий Шимкив. 

По его словам, пандемия коронавируса и карантинные ограничения в отдельных сегментах уменьшили доходы украинского бизнеса до 80%.

“Выживут только адаптивные компании. Бизнес должен приспосабливаться, находить другие формы сотрудничества с клиентами, использовать инновации, цифровые технологии”, – отметил Шимкив.

Он напомнил, что коронавирусный кризис в этом году ускорил внедрение решений, которые до этого только обсуждались. Согласно прогнозу, в 2021-м продолжат набирать обороты цифровые платформы, мессенджеры и чаты, службы доставки. При этом продолжение карантина станет сложным испытанием для строителей, девелоперов и владельцев офисных помещений.

“Удаленная работа снижает спрос на офисные помещения, зато повышает требования к жилью. Мы захотим собственный кабинет или удобное рабочее место, а еще пространство для занятий спортом. Кроме того, множество людей хочет оставаться вне города. Соответственно, будет усиливаться тренд на деурбанизацию”, – добавил Шимкив.

“Дарница” основана в 1930 году, портфель компании включает около 280 наименований готовых лекарственных средств. Бенефициары “Дарницы” – семья Загорий, в 2019 году компания увеличила чистую прибыль на 30%.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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