 

В Украине могут ввести новые штрафы за нарушение самоизоляции

23.12.2020, 16:24, Новости дня
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Кабинет Министров Украины 23 декабря одобрил законопроект, который предлагает ввести новые штрафы за нарушение режима самоизоляции и обсервации во время карантина, передает корреспондент издания “ГОРДОН”.

Законопроект предусматривает изменения в ст. 443 Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Документ предлагает ввести новое положение, согласно которому, нарушение особого порядка режима самоизоляции или обсервации, установленных в решении о карантине, наказывается штрафом в размере от 200 (3400 грн) до 500 (8500 грн) необлагаемых минимумов граждан.

Теперь документ должна принять Верховная Рада.

В начале прошлого месяца в Украине уже вводили новые штрафы за нарушение карантина, в частности, за неношение масок в общественных местах.

По состоянию на 23 декабря в Украине зарегистрировано 989 642 случая коронавирусной инфекции, из них 10 136 – за последние сутки. С начала эпидемии в стране скончалось 17 172 пациента с COVID-19, выздоровело 615 660 человек.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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