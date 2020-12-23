Путин призвал регионы сделать 31 декабря 2020 года выходным

23.12.2020, 16:20, Новости дня

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Президент РФ Владимир Путин порекомендовал властям регионов сделать 31 декабря в 2020 году выходным.

По словам президента, работа 31 декабря «очень своеобразная», а по действующему закону в такие короткие сроки нельзя ввести выходной на федеральном уровне, передает РИА «Новости».

«Поэтому я обращаю внимание на предложение Сергея Ивановича Неверова и рекомендую и в тех субъектах, где такое еще решение не принято, сделать это», – сказал Путин на совместном заседании Госсовета и Совета по стратегическому развитию и нацпроектам.