 

Посольство Украины добилось правки информации о «русском борще» в гиде Michelin

23.12.2020, 16:20, Новости дня
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Посольство Украины во Франции попросило составителей гида Michelin по московским ресторанам исправить каталог, где борщ причисляется к русской кухне. В дипведомстве заявили, что после обращения релиз поправили.

«И о борще… Вчера, получив новость о запуске мишленовского гастрогида по московским ресторанам, в которых готовят украинский борщ, мы долго общались с нашими контактами Groupe Michelin. Разговор был конструктивным. От руководства компании получили извинения за «гастрономическую неосторожность с неожиданно политической коннотацией», – сообщило посольство в Facebook.

Отмечается, что после обращения посольства была исправлена версия пресс-релиза, в котором говорилось об «эмблематических национальных первых блюдах русской кухни – борще и рассольнике». Теперь там написано «на кулинарной сцене в РФ предлагают овощные и пряные блюда, которые ценят гурманы, в частности, рассольник, а также борщ в возможных формах и вариациях».

«Начинаем работу над мишленовским гастрономическим гидом по киевским ресторанам. В Groupe Michelin с энтузиазмом восприняли эту идею, а особенно приглашение посетить Украину и попробовать аутентичный украинский борщ, чтобы снять все вопросы. Борщ наш!» – добавили в посольстве.

Ранее пост российского актера и телеведущего Андрея Бочарова о «русском борще» вызвал возмущение среди украинских пользователей соцсетей.

Газета ВЗГЛЯД писала, как украинцы борщом доказали, что они – часть русского народа. 



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