 

Путин поручил удвоить выплаты медикам за борьбу с коронавирусом в праздники

23.12.2020, 16:20, Новости дня
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Медикам необходимо удвоить выплаты за борьбу с коронавирусом в новогодние праздничные дни, сообщил президент Владимир Путин на совместном заседании Госсовета и Совета по стратегическому развитию и нацпроектам.

Об этом информирует РИА «Новости».

Решение о двойных выплатах врачам, в том числе президентские выплаты за риски по коронавирусу, глава государства принял по предложению партии «Единая Россия». 



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