 

«Жёны, дети остались там» – 35 депутатов Госдумы потребовали немедленно возобновить авиасообщение с Великобританией

23.12.2020, 15:57, Разное
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Группа депутатов Госдумы из 35 человек обратились в Роспотребнадзор с требованием немедленно отменить запрет на авиасообщение с Великобританией, действующий с 22 декабря на неделю в связи с появлением там нового штамма коронавируса. По словам парламентариев, их лишают права увидеть членов своих семей, которых они не видели целый год.

– Вы же знаете, как мы переживаем за них, тем более объявили о новом штамме, мутациях там всяких. Мы места себе не находим. И так их год не видели, а тут нас ещё и не пускают. Раньше полететь в Лондон мы не могли, у нас ответственная работа — принимать законы для развития России. Фактически новогодние каникулы — единственное свободное время в году, а в 2021 году новые выборы в Госдуму, нужна работа с избирателем. Конечно, родные говорят, что у них всё хорошо, но хочется наглядно удостовериться, — пояснил депутат Андрей Миньков.

– А у меня другой вопрос. По какому вообще праву Роспотребнадзор имеет право ограничивать конституционные права граждан? Пусть тараканов травят. Для депутатов должно быть открыто любое направление в любое время, — заключил представитель ЛДПР Егор Лебедев.

В ещё одном письме представители парламента обратились к Минобороны с требованием организовать рейс в Великобританию для вывоза 600 человек на период пандемии коронавируса.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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