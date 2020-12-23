Бывший директор ЦРУ рассказал о «летающих тарелках»

23.12.2020, 15:50, Разное

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Бывший директор ЦРУ Джон Бреннан заявил, что было бы «самонадеянно и высокомерно» думать, что люди одни во Вселенной.

Экс-глава разведывательного управления так прокомментировал недавно рассекреченные в США видео с НЛО.

Занимавший пост директора ЦРУ при Бараке Обаме с 2013 по 2017 год Джон Бреннан присоединился к списку тех, кто предполагает, что жизнь может существовать за пределами Земли.

Во время недавнего выступления в подкасте бывший директор ЦРУ ясно дал понять, что он не исключает возможности существования инопланетных форм жизни.

– Жизнь определяется по-разному, – сказал Бреннан 16 декабря в эпизоде ​​«Беседы с Тайлером». – Я думаю, что для нас немного самонадеянно и высокомерно полагать, что во всей Вселенной нет другой формы жизни.

– Но я думаю, – продолжил Бреннан, – что некоторые из явлений, которые мы собираемся увидеть, по-прежнему остаются необъясненными и на самом деле могут быть явлением какого-то типа, которое стало результатом чего-то, что мы еще не понимаем и которое может включать в себя какой-то тип деятельность, которая, по мнению некоторых, составляет иную форму жизни.

При этом Бреннан не полностью разделяет идею существования инопланетян, говоря: «Я просто хочу держать свой разум открытым относительно того, что что-то может быть, но кто знает, что это может быть?»

Тем не менее, его комментарии подтверждают веру в то, что жизнь может быть где-то еще, кроме Земли.

В апреле Министерство обороны США рассекретило трех видеороликов, снятых с 2004 по 2015 год, на которых запечатлены неопознанные воздушные объекты, которым пока не найдено объяснений.

– Я видел некоторые из этих видеозаписей пилотов ВМС, и должен сказать вам, что они вызывают удивление, когда смотришь на них, – говорит Бреннан, предположив, что необычные погодные условия могут объяснить видео: – Я считаю, что важно проникнуть в другую среду и выяснить, были ли в то время какие-либо погодные феномены, которые на самом деле могли создать видимость явления, на которое вы смотрите?

Бреннан был директором ЦРУ на протяжении большей части второго президентского срока Барака Обамы, оставив свой пост после инаугурации Дональда Трампа. Сам Обама признался несколько недель назад, что он был проинформирован о наблюдениях НЛО в прошло Однако он не стал бы подтверждать или опровергать их существование или раскрывать содержание этих брифингов.

Недавно бывший директор космических программ министерства обороны Израиля 87-летний Хаим Эшед заявил, что США и Израиль контактировали с инопланетными формами жизни, представляющими «галактическую федерацию», и президент Дональд Трамп знает об этом.