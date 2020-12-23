В Улан-Удэ на девушку и ребенка напала стая собак
23.12.2020, 15:42,
Разное
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Утром 23 декабря в одном из районов Улан-Удэ стая агрессивных собак напала на проходившую мимо девушку, передает телеканал “360”. Несчастной покусали руки, ноги, голову и тело. Позже свора набросилась на школьника, однако тому удалось убежать. На место прибыла полиция. На одного из правоохранителей бросился пес, после чего животное было застрелено. По факту произошедшего проводится проверка.
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