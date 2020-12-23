В Сочи прогнозируют появление смерчей из-за изменения погоды

23.12.2020, 15:40, Разное

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Метеорологи предупреждают о риске появления смерчей в Сочи. По данным экспертов, изменения погоды с появлением стихийных бедствий ожидается 23 декабря.

По информации СМИ, пресс-центр администрации Сочи объявил штормовое предупреждение, которое сохранится активным до конца суток. Сотрудники регионального управления МЧС советуют местным жителям и гостям города не приближаться к морю, и парковать транспортные средства на удалении от деревьев и рекламных билбордов.

Сегодня также объявлено штормовое предупреждение для горных частей Красной поляны. В этом месте может произойти налипание мокрого снега. Региональные спасатели станут трудиться в усиленном режиме для преодоления всех последствий непогоды.