 

В Сочи прогнозируют появление смерчей из-за изменения погоды

23.12.2020, 15:40, Разное
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Метеорологи предупреждают о риске появления смерчей в Сочи. По данным экспертов, изменения погоды с появлением стихийных бедствий ожидается 23 декабря.
По информации СМИ, пресс-центр администрации Сочи объявил штормовое предупреждение, которое сохранится активным до конца суток. Сотрудники регионального управления МЧС советуют местным жителям и гостям города не приближаться к морю, и парковать транспортные средства на удалении от деревьев и рекламных билбордов.

Сегодня также объявлено штормовое предупреждение для горных частей Красной поляны. В этом месте может произойти налипание мокрого снега. Региональные спасатели станут трудиться в усиленном режиме для преодоления всех последствий непогоды.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

02.08 / Медики рассказали об опасности привычки лежать после еды

05.11 / В Кремле высказались об итогах выборов в США

20.08 / Архивы августа: Как маленький русский корабль испугал огромную германскую эскадру

11.07 / Ученые: Пандемия COVID-19 и карантин ухудшили состояние здоровья людей с артритом

03.09 / Члены съемочной группы фильма “Шугалей-2” посетили закрытый показ картины в Петербурге

11.08 / Джейсон Деруло выбил Уиллу Смиту передние зубы клюшкой для гольфа

06.11 / Семья с пятью детьми погибла при пожаре

24.09 / Армия: Россия показала, как будет защищать Белоруссию при нападении НАТО

12.11 / Мнение: Зеркальные санкции

20.10 / Беременная Наталья Подольская показала новую детскую

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска