Тим Керби: России имеет преимущество перед США в Четвертой мировой войне

23.12.2020, 15:40, Разное

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Мир на сегодняшний день пребывает на пороге мировой войны уже четвертой по счету. По мнению американского журналиста Тима Керби, РФ в этом противостоя обладает существенным преимуществом перед США, ведь разрушает «принцип однополярности».

В материале для The Strategic Culture Кемби провел параллель с прошлым. Сначала огромной трагедией для человечества стала Первая мировая война. По ее результатам крупные европейские империи выбрали для себя либерализм, фашизм или коммунизм. Затем представители этих идеологий вступили в противоборство, вылившееся во Вторую мировую войну. Победившие в конфликте коммунизм и либерализм после уничтожения фашизма развернули между собой Холодную войну.

Многие думали, что победитель в данном противоборстве получит мировое господство, но РФ показала, что не собирается «исчезать», подчинившись подвластному США миру. Именно РФ продемонстрировала всем принцип многополярности: на Земле есть много цивилизаций, представляющих разные полюса силы и заботящихся о сохранении своей самобытной культуры. Все они имеют право голоса в глобализирующемся мире.

Силам, которые мечтают об однополярном мире и установлении контроля над планетой, придется уничтожать несогласных. Однако при появлении очередного соперника данный принцип рушится. В этом преимущество РФ перед США, поскольку любая сторона, отстаивающая собственные интересы, причиняет невосполнимый вред Америке. Вашингтону ради победы потребуется доминировать над миром, а Москве просто сопротивляться, что является менее сложной задачей, информирует «ПолитРоссия».