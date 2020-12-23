Певица Слава впервые вышла на сцену после операции

23.12.2020, 15:40, Разное

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Певица Слава впервые после перенесенной операции вышла на сцену. Запись со своего выступления артистка обнародовала в социальной сети Instagram.

Недавно стало известно, что певицу Славу экстренно готовят к операции. Как заявил концертный директор знаменитости Николай Макаров, артистка не сразу поняла, что получила серьезную травму. Когда исполнительница потеряла сознание, ее близкие забили тревогу.

Известно, что певица Слава повредила плечо во время падения. Медики поставили артистке пластину, фиксирующую сломанную кость. Также присутствуют винты, для закрепления отломков, появившихся из-за перелома.

Сейчас артистка восстанавливается после хирургического вмешательства. Ей нельзя исполнять сложные хореографические постановки. Однако певица Слава уже успела дать небольшой концерт. На сцене знаменитость появилась в специальном бандаже. Поклонники назвали артистку «героем», поскольку она смогла найти в себе силы работать после перенесенной операции.