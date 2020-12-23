Скандалы: Сколько веры и лесу навалено

23.12.2020, 15:38, Разное

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Юристы увидели в ролике Алексея Навального основания для возбуждения уголовного дела

В Кремле не нашли времени посмотреть новое видео Алексея Навального, где он беседует о своем возможном отравлении с якобы сотрудником ФСБ, но наблюдают у оппозиционера явные признаки мании преследования и мании величия. Об этом заявил во вторник пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. В отличие от него, опрошенные “Ъ” юристы полагают, что материалов для начала расследования отравления господина Навального более чем достаточно, но не исключают и возбуждения дела против самого политика.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков во вторник отреагировал на опубликованное днем ранее видео, на котором Алексей Навальный беседует о своем возможном отравлении с человеком, якобы входившим в созданную для этого спецгруппу ФСБ. Господин Песков признался, что у него «нет времени смотреть такие материалы», но поделился личным мнением о ситуации вокруг господина Навального: «У больного наблюдается ярко выраженная мания преследования, можно также четко установить определенные проявления мании величия. Как говорят, он даже сравнивает себя с Иисусом. В остальном, конечно, уже проявления по Фрейду, такая зацикленность на гульфиковой зоне собственной (как следует из видео, яд якобы был нанесен на внутреннюю поверхность трусов оппозиционера.— “Ъ”)».

Фото: КоммерсантЪ

Напомним, днем 14 декабря было опубликовано совместное расследование ФБК, Bellingcat и The Insider при участии CNN и Der Spiegel, авторы которого якобы вычислили участников операции ФСБ по отравлению Алексея Навального 20 августа. А 21 декабря политик опубликовал видеозапись состоявшегося утром 14 декабря телефонного разговора с одним из фигурантов этого расследования, представленным как химик Константин Кудрявцев. Он рассказал господину Навальному, представившемуся помощником секретаря Совбеза РФ, как обрабатывал одежду оппозиционера, и предположил, что тот выжил лишь благодаря экстренной посадке самолета и умелым действиям врачей.

В ФСБ видеоролик с разговором назвали подделкой, а расследование — «спланированной провокацией», которая направлена на дискредитацию ФСБ и осуществлена при поддержке иностранных спецслужб.

«В этой связи организована проверка, по результатам которой будет дана процессуальная оценка»,— говорится в сообщении ведомства.

В тот же вечер 21 декабря соратница Алексея Навального Любовь Соболь была задержана, предположительно, у дома Константина Кудрявцева, куда пришла, чтобы задать ему вопросы об отравлении оппозиционера. В документе, который опубликовал адвокат Владимир Воронин, сказано, что с госпожи Соболь пытались взять объяснение по факту «незаконного проникновения в квартиру», но она отказалась, сославшись на ст. 51 Конституции.

Опрошенные “Ъ” эксперты полагают, что аудиозаписи разговора независимо от ее подлинности достаточно для возбуждения уголовного дела об отравлении политика.

Основания для этого возникли давно и решение в таких случаях принимается незамедлительно, говорит первый зампред комитета Госдумы по законодательству, бывший зампрокурора Москвы Юрий Синельщиков: «Сейчас наши претензии к немцам о том, что они не дают материалы, выглядят пустышкой, потому что международное сотрудничество в сфере уголовного судопроизводства осуществляется по возбужденным уголовным делам. Возникает вопрос, хотим мы расследования или нет».

«Все доказательства, в том числе и аудиозаписи, должны собираться и проверяться как раз в ходе расследования. Исходя из этого, дело следовало возбудить еще в августе, поскольку признаки посягательства на жизнь и здоровье Алексея Навального были изначально»,— согласен партнер коллегии адвокатов Pen & Paper Вадим Клювгант. Управляющий партнер юридической компании «Кочерин и партнеры» Владислав Кочерин считает, что аудиозапись «может квалифицироваться как информация, полученная из открытых источников», и стать основанием для возбуждения дела: «Также она может быть приобщена к материалам уже проведенной проверки, а решение об отказе в возбуждении уголовного дела может быть отменено и пересмотрено с учетом новых материалов». Управляющий партнер адвокатского бюро ЕМПП Сергей Егоров, напротив, не считает эту запись достаточным основанием для возбуждения дела, так как она получена незаконно, но в то же время убежден, что дело все равно должны были возбудить по имевшимся ранее обстоятельствам и изучить запись уже в его рамках.

Фото: КоммерсантЪ

С другой стороны, господин Кочерин напоминает, что решения о достаточности оснований для возбуждения дела находятся в компетенции правоохранительных органов.

О том же говорит и завкафедрой уголовного процесса юрфака МГУ Леонид Головко, отмечая, что любые информационные материалы перед возбуждением дела должны пройти юридическую экспертизу.

Впрочем, если будет доказано, что этот разговор — подделка, то против самого Алексея Навального могут возбудить дело о клевете (ст. 128.1 УК), отмечают адвокат Кочерин и депутат Синельщиков. А адвокат Егоров указывает на потенциальную возможность обвинения членов команды оппозиционера по ст. 137 УК «Нарушение неприкосновенности частной жизни» и ст. 272 УК «Неправомерный доступ к компьютерной информации».

Российские власти могут попытаться найти для политика какую-то среднюю по тяжести статью, допускает первый вице-президент Центра политических технологий Алексей Макаркин. Алексея Навального уже обвиняли «на вербальном уровне» в сотрудничестве с западными спецслужбами, но вряд ли это трансформируется в дело о госизмене, ведь тогда придется пояснять, какие именно секреты он сдал Западу, отмечает эксперт: «Тема измены будет подниматься на уровне информационного противостояния, но если дойдет до реального дела, то будет что-то промежуточное — может, связанное с деньгами».

Глава Фонда развития гражданского общества, координатор экспертного совета «Единой России» Константин Костин уверен, что российские власти будут действовать в соответствии с буквой закона, а не политической конъюнктурой.

Тем более что, например, на выборы в Госдуму-2021 ситуация с Алексеем Навальным не окажет серьезного влияния, так как большое число просмотров его роликов не конвертируется в готовность избирателей последовать его призывам, полагает эксперт.

Член Совета по правам человека при президенте Николай Сванидзе сомневается в возможности возбуждения дел как в защиту, так и против оппозиционера. «Государственных тайн он не раскрывал, а пранкеров не судят. К тому же Кремль будет отрицать, что разговор настоящий. А с возбуждением дела об отравлении получается замкнутый круг: Кремль ждет для этого информации от немцев, а они ее на его условиях предоставлять не хотят»,— отмечает господин Сванидзе.

Кира Дюрягина, Ангелина Галанина, Ксения Веретенникова, Андрей Винокуров