Скандалы: Банкир Махлая остался без последнего звонка

23.12.2020, 15:38, Разное

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Адвокаты заявили отвод судьи по делу экс-председателя правления Тольяттихимбанка Александра Попова, обвиняемого в покушении на дачу взятки судьям Верховного суда РФ в размере $2 млн

В Центральном районном суде Тольятти началось рассмотрение уголовного дела в отношении экс-председателя правления Тольяттихимбанка Александра Попова. Финансиста обвиняют в покушении на дачу взятки судьям Верховного суда РФ в размере $2 млн по просьбе бенефициара «Тольяттиазота» Сергея Махлая. За это вознаграждение предполагалось отменить решение о взыскании с химического предприятия налоговых недоимок. Первое заседание не обошлось без скандала. Защита банкира усомнилась в беспристрастности судьи и заявила ее отвод.

Центральный районный суд Тольятти в закрытом для СМИ режиме начал рассмотрение уголовного дела в отношении экс-председателя правления Тольяттихимбанка Александра Попова. Финансист, задержанный в мае 2019 года, обвиняется в покушении на дачу взятки в размере не менее $2 млн (ч. 3 ст. 30 и ч. 5 ст. 291 УК РФ). По версии обвинения, бенефициар ПАО «Тольяттиазот» (ТОАЗ) Сергей Махлай в 2015 году собирался дать взятку судьям Верховного суда РФ за отмену решения о взыскании с предприятия налоговых недоимок с помощью банкира Александра Попова и начальника службы безопасности ТОАЗа Олега Антошина. Им было поручено подыскать посредника и через него дать взятку судье ВС. Топ-менеджер Тольяттихимбанка, используя свое должностное положение и минуя официальное оформление документации, якобы открыл в своем банке ячейку, куда заложил часть взятки, предоставленной в фактическое распоряжение посредников.

Первое заседание в Центральном райсуде Тольятти завершилось скандалом.

Защита Александра Попова заявила отвод судьи Ирины Онучиной. Поводом для этого стало предполагаемое нарушение порядка исследования доказательств. Как отметили представители защиты обвиняемого, «судья еще до начала судебного следствия, изложения обвинения и выяснения позиции Александра Попова вызвала свидетелей, в связи с чем возникают сомнения в ее беспристрастности».

Александр Попов во время заседания просил предоставить ему право на телефонный звонок жене, являющейся инвалидом второй группы, чтобы поздравить ее с наступающими праздниками. Однако судья категорически отказала финансисту.

По мнению защиты, продемонстрированный судом подход вступает в противоречие с принципами гуманизма и справедливости.

«Александр Попов уже более полутора лет не может видеться со своей семьей. Практика подобных дел показывает, что такие просьбы удовлетворяются. Он имел право на единственный звонок, чтобы поздравить жену. Общение бы жестко контролировалось цензором и прервалось бы в случае малейшего нарушения»,— отметила сторона защиты.

Защита Александра Попова также подала ходатайство о разъяснении предъявленного банкиру обвинения. В частности, в нем не указывается потенциальный взяткополучатель из числа судей ВС, а также конкретное судебное решение, за которое и полагалось вознаграждение. В обвинении также не уточняется, когда должно быть передано вознаграждение посредникам: после отмены всех судебных актов, принятых не в пользу ТОАЗа, или после передачи судьей кассационной жалобы для рассмотрения в судебную коллегию ВС.

По имеющимся у “Ъ” сведениям, обвинение строится именно на показаниях экс-начальника службы безопасности ТОАЗа Олега Антошина. В феврале текущего года он был приговорен Самарским облсудом к трем с половиной годам общего режима. Олегу Антошину предъявили обвинение в незаконном хранении оружия (ч. 3 ст. 222 УК РФ) и взрывчатых веществ (ч. 3 ст. 222.1 УК РФ). Они были подброшены вместе с экстремистской литературой на территорию ТОАЗ для дискредитации руководства предприятия.

Андрей Сазонов