 

Иммунный ответ на SARS-Cov-2 оказался слабее, чем на вирус гриппа

23.12.2020, 15:36, Разное
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Исследователи из Торонто и Монреаля взяли образцы крови у 13 человек, перенесших COVID-19, спустя 4-12 недель после появления симптомов. В крови участников исследования были обнаружены специфические клетки иммунной памяти для борьбы не только с коронавирусом, но и с вирусом гриппа. Гриппом участники исследования, по всей видимости, переболели раньше, после чего у них осталась иммунологическая память. 

В лаборатории ученые проверили, как реагируют иммунные клетки переболевших коронавирусной инфекцией людей на повторную встречу с  SARS-CoV-2: насколько эффективно распознают его и борются с ним. Аналогичные реакции они провели для вируса гриппа. После этого авторы исследования сравнили, насколько эффективно клетки иммунитета борются с возбудителями двху разных инфекций. Эта эффективность оказалась разной. 

Марио Островски (Mario Ostrowski) соавтор исследования, сообщил канадскому изданию Global News, что реакция клеток иммунитета на коронавирус, взятых из крови участников исследования, сопровождалась усиленной воспалительной реакцией по сравнению с иммунным ответом на вирус гриппа. Реакция иммунных клеток на коронавирус «показывала меньший уровень защиты», чем реакция на грипп. 

По мнению ученых, необходимы дальнейшие исследования, чтобы сравнить эффективность и продолжительность иммунного ответа после перенесенного заболевания и после вакцинации против COVID-19. 

Ранее главный внештатный специалист по терапии и общей врачебной практике Минздрава Оксана Драпкина заявила о том, что россияне, переболевшие коронавирусной инфекции и имеющие антитела класса IgG, не подлежат вакцинации. Эксперт отметила, что наличие в крови этих антител свидетельствует о перенесенном заболевании, поэтому у них уже выработался иммунитет. 



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