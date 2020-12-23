 

Житель Харькова набил на лбу тату “Кернес жив”

23.12.2020, 15:30, Новости дня
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Харьковчанин Евгений Ивашко наколол у себя на лбу татуировку с надписью “Кернес жив”, таким образом почтив память умершего мэра города Геннадия Кернеса, прощание с которым прошло сегодня.

Видео процесса он опубликовал в своем TikTok.

После публикаций на харьковчанина обрушилась волна критики за такое тату. В очередном посте в TikTok он выразил недоумение по поводу хейта.

61-летний Кернес был мэром Харькова с 2010 года. В 2020 году он снова выиграл выборы, набрав в первом туре 60,34%.

С середины сентября мэр лечился от последствий коронавирусной инфекции в берлинской клинике “Шарите”. Сын Кернеса Даниил рассказал, что после ранения, которое харьковский градоначальник получил в 2014 году, у него слабое легкое – его тогда “прошила” пуля. С этим было связано тяжелое течение болезни.

17 декабря стало известно, что Кернес умер. В Харькове объявляли двухдневный траур.

По словам главы правления гражданской сети “Опора” Ольги Айвазовской, обязанности Кернеса на посту главы Харькова будет исполнять секретарь Харьковского горсовета Игорь Терехов, пока парламент не назначит новые выборы мэра города.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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