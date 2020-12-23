 

Госбюджет-2021 могут пересмотреть после первого квартала – Шмыгаль

23.12.2020, 15:30, Новости дня
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Премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании Кабинета Министров 23 декабря анонсировал пересмотр государственного бюджета на 2021 год после первого квартала следующего года, передает корреспондент издания “ГОРДОН”. 

“Если мы будем видеть увеличение выполнения доходов государства, то после первого квартала бюджет, может быть, и будет пересмотрен. В частности, по части увеличения некоторых социальных выплат, в том числе еще большего повышения зарплат для врачей”, – сказал премьер в ходе заседания правительства в среду.

Верховная Рада приняла госбюджет Украины на 2021 год 15 декабря. Доходы бюджета предусмотрены на уровне 1,092 трлн грн, расходы – 1,328 трлн грн. Прожиточный минимум с 1 января устанавливается на уровне 2189 грн.

21 декабря его подписал глава Верховной Рады Дмитрий Разумков, документ передали на подпись президенту Украины Владимиру Зеленскому.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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