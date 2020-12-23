Большинство украинцев не поддерживают идею отставки Зеленского – опрос

23.12.2020, 15:30, Новости дня

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Большинство украинцев не поддерживают идею отставки президента Украины Владимира Зеленского. Об этом свидетельствуют опубликованные 23 декабря результаты опроса Социологической группы “Рейтинг”.

Против проведения досрочных выборов главы государства выступают 58% опрошенных.

В то же время 39% респондентов считают, что Зеленскому нужно уйти в отставку. Еще 3% затруднились с ответом.

Идею роспуска Верховной Рады и проведение досрочных парламентских выборов поддерживают 58% украинцев, не поддерживают 39%.

Инициативу отставки Кабинета Министров Украины разделяют 60% опрошенных, против этого – 35%.

Опрос проводился с 16 по 20 декабря среди населения Украины старше 18 лет во всех регионах, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения. Всего опрошено 2000 респондентов методом личного формализованного интервью (face-to-face). Ошибка репрезентативности исследования: не более 2,2%.

Согласно опубликованным сегодня результатам опроса “Рейтинга”, Зеленский сохраняет лидерство в президентском рейтинге.

На президентских выборах, которые прошли 31 марта 2019 года, за Зеленского проголосовало 30,24% избирателей, за его оппонента, пятого президента Украины Петра Порошенко – 15,95%. Они вышли во второй тур.

Во втором туре, который состоялся 21 апреля, за Зеленского проголосовало 73,22% украинцев, за Порошенко – 24,45%.