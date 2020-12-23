 

Задержаны обманувшие 500 пенсионеров в Москве мошенники

23.12.2020, 15:26, Новости дня
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Полицейские задержали в Москве подозреваемых в мошенничестве, которые выманивали деньги у пенсионеров, предлагая им инвестировать в возведение супермаркетов. Пострадали более 500 человек, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

По ее словам, злоумышленники предлагали пожилым людям инвестировать деньги в возведение супермаркетов, однако строительство на самом деле не велось. Введенные в заблуждение пенсионеры отдавали свои сбережения, рассчитывая получить хорошую прибыль. В дальнейшем подозреваемые под разными предлогами вынуждали клиентов приобретать акции подконтрольной им организации по завышенной цене, передает ТАСС.

«Деньги доверчивых вкладчиков выводились из легального оборота и похищались. Таким образом, по предварительным данным, пострадали более 500 граждан», – сказала Волк.

Представитель МВД сообщила, что возбуждено уголовное дело о мошенничестве. По ее данным, в результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудники полиции Центрального и Западного округов столицы в офисах и по адресам проживания задержали шестерых подозреваемых. «В их числе супружеская пара и 30-летний житель Подмосковья, которые, по версии следствия, являются организаторами финансовой пирамиды. В ходе четырнадцати обысков обнаружены и изъяты печати, штампы, документы организаций, участвующих в криминальной схеме, мобильные телефоны, электронные носители информации, а также свыше 10 млн рублей», – добавила Волк.

Ранее представитель МВД сообщала, что в Москве мошенники обманули пожилого мужчину и подменили его 900 тыс. рублей на сувенирные банкноты «банка приколов», напоминающие настоящие деньги.



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