Путин заявил, что пандемия не отменяет повестку развития России

23.12.2020, 15:26, Новости дня

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Президент Владимир Путин заявил, что 2020 год был непростым, эпидемия стала серьезным испытанием для людей, вызовом для экономики и социальной сферы, однако это не отменяет повестку развития страны.

«И мы с вами уделяли и уделяем этим вопросам первостепенное, ключевое внимание, здесь сосредотачиваем, мобилизуем усилия и ресурсы, – именно здесь, потому что это чрезвычайно важно и актуально сегодня, это особый вызов, как я сказал. Но все это не отменяет повестки развития. Тоже мы с вами об этом неоднократно уже говорили», – сообщил Путин на совместном заседании Госсовета и совета по стратегическому развитию и нацпроектам, передает РИА «Новости».

Он указал, что качественное непрерывное движение вперед имеет для страны «абсолютно стратегическое, принципиальное, жизненно важное значение».

«Учитывая при этом всю совокупность демографических, геополитических, экономических и технологических факторов, мы не можем себе позволить остановиться. В разных форматах мы постоянно об этом говорим. Паузы в развитии, как бы ни складывалась текущая обстановка, не можем себе позволить ни на минуту», – подчеркнул Путин.

По его словам, такая системная работа требует общих скоординированных усилий всех уровней власти и всех регионов страны. «Именно для того, чтобы обеспечить большую включенность субъектов федерации, муниципалитетов в формирование общенациональных решений, Госсовет и получил новый конституционный статус, были расширены его полномочия и состав», – наплмнил президент.

Он уточнил, что в Госсовет вошли представители муниципалитетов, а также общественных объединений бизнеса и профсоюзов. «Для выработки общей позиции, для использования лучших практик по развитию экономики и социальной сферы в составе Госсовета созданы и профильные комиссии. Недавно только подписал соответствующий документ о них. Их возглавят руководители субъектов Российской Федерации», – добавил Путин.

Президент также обратил внимание на то, что количество занятых в малом и среднем бизнесе увеличивается скромными темпами.»Может быть, это связано с тем, что наряду с большим объемом МСП в экономике, с применением современных средств, в том числе достижением, так называемой цифровой зрелости и в ключевых отраслях, и в сфере малого и среднего предпринимательства, количество работников там не будет так расти, как должны расти объемы этого сектора экономики в структуре экономики в целом. Это возможно», – добавил он.

В понедельник президент Владимир Путин издал указы, которыми утвердил состав Государственного совета, его новую структуру и новый круг обязанностей совета.

Как заявил помощник президента, секретарь Госсовета Игорь Левитин, теперь ожидается совместное заседание совета вместе с президентом, посвященное стратегическому развитию и нацпроектам, на котором будут обсуждаться национальные цели до 2030 года.

Подавляющее большинство членов Госсовета работали в нем и раньше. Но президент ввел в его состав и новых членов, например: Олесю Харитоненко – председателя Евпаторийского горсовета Крыма; Александра Глазкова, главу Саткинского муниципального района Челябинской области; президента РСПП Александра Шохина, председателя ФНПР Михаила Шмакова.

Кроме того, изменилась и структура Госсовета. к уже работавшим ранее в его составе 18 комиссиям добавится две. Комиссию по взаимодействию органов публичной власти, в которую вошли 19 человек, возглавил глава администрации президента Антон Вайно. Среди ее участников восемь губернаторов и два представителя правительства. А комиссию по оценке эффективности работы властей регионов возглавил первый заместитель Вайно Сергей Кириенко. Она состоит из 26 человек, в том числе в нее входят 18 глав регионов и три представителя кабмина.

Политолог Марат Баширов заявил в комментарии газете ВЗГЛЯД, что обновление Госсовета цементирует российскую государственность.