Мнение: Почему tema сбежал из ЖЖ?

23.12.2020, 14:58, Разное

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Удивил tema, который из ЖЖ куда-то перебежал, потому что «ЖЖ умерло. Какие-то остатки трафика еще по инерции есть, но ради них нет смысла стараться».

Выходит, что «почти двадцать лет (с небольшими перерывами)» tema "старался" исключительно ради трафика? А не потому, что была потребность выкладывать свои мысли?

«Я переезжаю на новый адрес, и всех остальных туда же приглашаю»… Кого это он приглашает, если ЖЖ умерло, если тут только «мертвые с косами стоят»? Это уже мародерством попахивает…

Лично меня ЖЖ устравает. Для меня моя страничка в ЖЖ – этой мой личный дневник, где я фиксирую свои мысли о тех событиях, которые происходят со мной, в стране, в мире. Трафик меня не интересует….

Рис. отсюда