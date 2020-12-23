Мнение: Почему tema сбежал из ЖЖ?
23.12.2020, 14:58,
Разное
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Удивил tema, который из ЖЖ куда-то перебежал, потому что «ЖЖ умерло. Какие-то остатки трафика еще по инерции есть, но ради них нет смысла стараться».
Выходит, что «почти двадцать лет (с небольшими перерывами)» tema "старался" исключительно ради трафика? А не потому, что была потребность выкладывать свои мысли?
«Я переезжаю на новый адрес, и всех остальных туда же приглашаю»… Кого это он приглашает, если ЖЖ умерло, если тут только «мертвые с косами стоят»? Это уже мародерством попахивает…
Лично меня ЖЖ устравает. Для меня моя страничка в ЖЖ – этой мой личный дневник, где я фиксирую свои мысли о тех событиях, которые происходят со мной, в стране, в мире. Трафик меня не интересует….
Рис. отсюда
Источник: Ирек Муртазин
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