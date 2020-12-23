 

В Подольске преступники в маске ограбили ломбард на миллион

23.12.2020, 14:48, Разное
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Вечером 22 декабря в один из ломбардов в подмосковном Подольске вошли трое злоумышленников, чьи лица скрывали медицинские маски. Угрожая работнику заведения пистолетом они похитили 155 тысяч рулей наличными и украшения, передает телеканал “360”. Общая сумма ущерба оценивается в более чем миллион рублей. Отметив удачное ограблением выстрелом вверх преступники скрылись.



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