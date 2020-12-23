 

Политолог Карбалевич о задержании журналистов в Белоруссии: Власти хотят отомстить

23.12.2020, 14:48, Разное
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Эксперт Валерий Карбалевич обратил внимание, что политический режим Александра Лукашенко использует все более жесткие методы в отношении оппонентов. По его мнению, белорусам не стоит надеяться на возвращение к либерализму, который был еще до начала избирательной кампании.

Власти республики хотят взять под контроль СМИ. Как отметил политолог, история с задержанием журналистов – это месть руководства. Лукашенко хочет напугать их коллег, чтобы они боялись написать о нем плохое слово. Также президент надеется таким образом предотвратить новую волну акций протеста.

Отчасти властям удалось подавить демонстрации. Белорусы перестали собираться в центре городов, группы людей можно заметить только во дворах. “Власти считают, что они уже одержали победу, а значит, тактика работает и поэтому ее надо продолжать и усиливать”, – заявил Карбалевич.

Однако вернуть общество в то состояние, в котором оно находилось до выборов, Александру Лукашенко не удастся. Конфликт между народом и режимом углубляется с каждым днем. Усиление репрессий приводит только к росту протестных настроений, сообщает “Солидарность”.

Напомним, массовые беспорядки начались в Белоруссии сразу после выборов президента 9 августа. По данным независимых СМИ, в акциях протеста приняли участие более миллиона человек. Они требуют отставки Александра Лукашенко и освобождения политзаключенных.



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