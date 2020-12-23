Исхаков рассказал о преследовании его журналистами из-за развода с Гагариной

23.12.2020, 14:46, Разное

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Фотограф Дмитрий Исхаков обратился к журналистам и попросил их перестать преследовать его с камерами. На данном этапе он не собирается давать комментарии по поводу развода с популярной российской певицей Полиной Гагариной.

Дмитрий Исхаков заявил, что уважает профессию представителей СМИ. Он ранее никогда не жаловался на чрезмерное внимание к своей персоне, но в настоящее время некоторые издания и ТВ-каналы переходят все рамки дозволенности. Почти каждый день к фотографу обращаются журналисты и настойчиво просят прокомментировать ситуацию вокруг развода с Полиной Гагариной. Иногда дело доходит до того, что Исхакова преследуют на улице.

Фотограф пока не готов давать никаких развернутых комментариев на эту тему. Также он не собирается обсуждать свой развод на различных токшоу. Тему разрыва отношений с отцом своей дочери Мии не обсуждает и Полина Гагарина. Она воздерживается от комментариев по поводу своей личной жизни, продолжая активно работать над различными творческими проектами.

Напомним, что первые слухи о расставании звездной пары появились весной нынешнего года. Летом стало известно, что Гагарина и Исхаков не живут вместе. Певица подарила фотографу дочь Мию, также у него сложились прекрасные отношения с сыном артистки от первого брака.