 

Адвокаты Михаила Ефремова привезли ему на одобрение кассационную жалобу

23.12.2020, 14:46, Разное
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Адвокаты Михаила Ефремова рассказали о работе над кассационной жалобой. Передать ее в суд можно будет только после того, как сам актер утвердит документ.
Адвокаты навестили Ефремова, который находится в Исправительной колонии №4 В Белгородской области. Актер ознакомился с кассационной жалобой, но пока не дал согласие на передачу документа в суд. Его детали также не обнародуются до момента, пока сам Ефремов его не утвердит.

Юрист Андрей Алешкин отметил, что сразу после утверждения Ефремовым жалобы она будет передана на рассмотрение суда. Судя по всему, решение по ней будет озвучено уже в следующем году.

Алешкин приезжал к Ефремову в исправительную колонию и две недели назад. Тогда он отметил, что актер находится в хорошей форме и старается постоянно заниматься делами для того, чтобы отвлечься. По словам Алешкина, кассационная жалоба полностью готова, но при необходимости ее можно будет подать и в следующем году. По данным издания «ПолитЭксперт», сам Ефремов пока не комментирует документ даже через своих юристов.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

03.09 / Ученые обнаружили причину образования тромбов при тяжелой форме коронавируса

26.11 / Скандалы: Лимаренко дрейфует от материка

19.08 / Бритни Спирс хочет поменять отца на другого опекуна

01.10 / Пастор из США заявил, что конец света наступит в 2020 году

20.11 / Мнение: “Наводчик-2” на Донбассе

25.09 / Всё ближе к Марсу и Венере! На целых 267 метров!

23.07 / «Оно утащило собаку» – Сьюзен Шеппард вспоминает Человека-Мотылька

04.10 / Наташа Королева не взяла мужа Сергея Глушко с собой на гастроли

21.12 / Мнение: Письмо: “Рапан-рыба с многократно более высокой ОЗ”

28.10 / Учёные разработали эффективную таблетку от храпа

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска