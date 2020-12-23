Адвокаты Михаила Ефремова привезли ему на одобрение кассационную жалобу

23.12.2020, 14:46, Разное

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Адвокаты Михаила Ефремова рассказали о работе над кассационной жалобой. Передать ее в суд можно будет только после того, как сам актер утвердит документ.

Адвокаты навестили Ефремова, который находится в Исправительной колонии №4 В Белгородской области. Актер ознакомился с кассационной жалобой, но пока не дал согласие на передачу документа в суд. Его детали также не обнародуются до момента, пока сам Ефремов его не утвердит.

Юрист Андрей Алешкин отметил, что сразу после утверждения Ефремовым жалобы она будет передана на рассмотрение суда. Судя по всему, решение по ней будет озвучено уже в следующем году.

Алешкин приезжал к Ефремову в исправительную колонию и две недели назад. Тогда он отметил, что актер находится в хорошей форме и старается постоянно заниматься делами для того, чтобы отвлечься. По словам Алешкина, кассационная жалоба полностью готова, но при необходимости ее можно будет подать и в следующем году. По данным издания «ПолитЭксперт», сам Ефремов пока не комментирует документ даже через своих юристов.