“Все были в слезах, трижды обижены”: Егор Дружинин объяснил нежелание работать с Аллой Пугачевой

23.12.2020, 14:46, Разное

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Егор Дружинин объяснил, почему больше не готов сотрудничать с Аллой Пугачевой. В интервью Надежде Стрелец популярный хореограф пояснил о своем опыте совместной работы с Примадонной.

Алла Пугачева режиссировала концерт-фильм Жасмин, в котором Егор Дружинин выступал в роли хореографа. Как отметил артист, певица всегда предлагает что-то взамен неподходящим по ее мнению эпизодам. Это единственное, благодаря чему танцор продолжил сотрудничество, закрывая глаза на другие требования. Дело в том, что Алла Пугачева идет к цели вопреки всему и иногда не представляет, как достичь желаемого. Больше всего Дружинина возмутили слова артистки о том, что она “не знает” его балет. Дело в том, что ей требовалось близко поработать с коллективом, чтобы понять все нюансы. Танцор также признался, что всегда считал Примадонну не только наиболее серьезной, но и самой проблематичной звездой российского шоу-бизнеса. Иногда у него просыпалось острое желание прекратить сотрудничество с ней, но только поддержка супруги и ассистента помогли ему довести проект до завершения. Одним из переломных моментов наступил, когда исполнительница отвергла подготовленный номер, над которым он трудился долго и упорно. Постановщик чувствовал себя тогда “пятилетним ребенком”, видя растерянные лица участников. Также он поблагодарил их за то, что не “свалились”, несмотря на слезы и обиду. Спасением для них послужило прежде всего наличие чувства юмора и осознание того, что они делают общее дело.



Изображение взято с: Instagram @egordruzhininofficial

После трех недель работы над забракованным номером Алла Пугачева наконец его одобрила, но все равно не пропустила зрителям. Дружинин понял, что из всей работы нужно оставить только штрих, а основной акцент оставить на звезде. Постановщик пришел к выводу, что никто не должен сравнивать, как двигаются профессиональные танцовщики на одной сцене с артистом.