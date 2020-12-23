Иммунитет против коронавируса сохраняется не менее восьми месяцев – новые данные

23.12.2020, 14:42, Разное

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24



1

минута

Антитела исчезают, клетки остаются

Антитела против коронавируса SARS-CoV-2 в крови людей, перенесших эту инфекцию, можно обнаружить с шестого дня болезни. Врачей и исследователей волновало, что уровень иммуноглобулинов G (антител, которые отвечают за длительный иммунитет) начинает быстро снижаться после двадцатого дня после установления диагноза. Одно из исследований показало, что среднее время, за которое исчезает половина антител – 36 дней.

В то же время, у выздоровевших после COVID-19 присутствуют специфические Т- и В-клетки (лимфоциты) памяти, которые содержат информацию о новом коронавирусе. Ученые предполагают, что эти клетки способны обеспечить длительную защиту от SARS-CoV-2. Однако о том, как долго они сохраняются после COVID-19, известно не было.

Не менее восьми месяцев защиты

В новом исследовании австралийские ученые впервые подтвердили, что у людей, которые перенесли COVID-19, сохраняется иммунитет против этой инфекции в течение не менее восьми месяцев. По истечении этого ученые обнаруживали в крови людей В-клетки памяти, несущие специфическую информацию о SARS-CoV-2. Соприкасаясь с вирусом снова, такие клетки должны запускать каскад иммунных реакций, которые приводят к быстрой выработке антител.

В исследовании принимали участие 25 человек, которые переболели COVID-19. Они периодически сдавали кровь на анализ с четверного по 242 день после начала болезни.

Как и во многих других исследованиях, ученые обнаружили, что концентрация антител против коронавируса начинает быстро снижаться примерно через 20 дней. Однако в крови пациентов оставались В клетки памяти, которые были способны опознавать шиповидный белок коронавируса (при его помощи вирус проникает в клетки) и белок нуклеокапсида (оболочки) коронавируса.

По мнению авторов исследования, их данные свидетельствую о том, что действие вакцинации против коронавируса может быть длительным.

«Это было как черная туча, нависшая над потенциальной защитой, которую могут дать вакцины против COVID-19. Теперь мы можем ожидать, что эффективные вакцины будут давать длительную защиту», – говорит профессор Менно ванн Зелм (Menno van Zelm), соавтор исследования.