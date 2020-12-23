 

Иммунитет против коронавируса сохраняется не менее восьми месяцев – новые данные

23.12.2020, 14:42, Разное
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24


1
минута

Антитела исчезают, клетки остаются

Антитела против коронавируса SARS-CoV-2 в крови людей, перенесших эту инфекцию, можно обнаружить с шестого дня болезни. Врачей и исследователей волновало, что уровень иммуноглобулинов G (антител, которые отвечают за длительный иммунитет) начинает быстро снижаться после двадцатого дня после установления диагноза. Одно из исследований показало, что среднее время, за которое исчезает половина антител – 36 дней.

В то же время, у выздоровевших после COVID-19 присутствуют специфические Т- и В-клетки (лимфоциты) памяти, которые содержат информацию о новом коронавирусе. Ученые предполагают, что эти клетки способны обеспечить длительную защиту от SARS-CoV-2. Однако о том, как долго они сохраняются после COVID-19, известно не было.

Не менее восьми месяцев защиты

В новом исследовании австралийские ученые впервые подтвердили, что у людей, которые перенесли COVID-19, сохраняется иммунитет против этой инфекции в течение не менее восьми месяцев. По истечении этого ученые обнаруживали в крови людей В-клетки памяти, несущие специфическую информацию о SARS-CoV-2. Соприкасаясь с вирусом снова, такие клетки должны запускать каскад иммунных реакций, которые приводят к быстрой выработке антител.

В исследовании принимали участие 25 человек, которые переболели COVID-19. Они периодически сдавали кровь на анализ с четверного по 242 день после начала болезни.

Как и во многих других исследованиях, ученые обнаружили, что концентрация антител против коронавируса начинает быстро снижаться примерно через 20 дней. Однако в крови пациентов оставались В клетки памяти, которые были способны опознавать шиповидный белок коронавируса (при его помощи вирус проникает в клетки) и белок нуклеокапсида (оболочки) коронавируса.

По мнению авторов исследования, их данные свидетельствую о том, что действие вакцинации против коронавируса может быть длительным.

«Это было как черная туча, нависшая над потенциальной защитой, которую могут дать вакцины против COVID-19. Теперь мы можем ожидать, что эффективные вакцины будут давать длительную защиту», – говорит профессор Менно ванн Зелм (Menno van Zelm), соавтор исследования.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

11.09 / Мнение: Почему я против легализации гей-браков в России

08.08 / Мнение: Уволен за провал борьбы с Ираном

26.09 / Никас Сафронов назвал Тарзана жертвой банды мошенников

20.07 / Не тем забили трубы

17.07 / «Патриоты Украины» из России в Незалежной терпят унижения и нищету

21.10 / Ученые обнаружили биомаркер крови, предсказывающий возможный рак желудка

17.07 / 10 странных фобий, связанных с животными

10.12 / Мнение: Мемориальная доска Лужкова

17.11 / “Невозможно так выглядеть в 60”: Крис Хемсворт удивил всех фотографиями своей мамы по случаю ее дня рождения

14.09 / Загадка нетленного тела Джулии Петта

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска