 

Комитет Рады по нацбезопасности выразил недоверие министру обороны Тарану – нардеп

23.12.2020, 14:36, Новости дня
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Комитет Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки выразил недоверие министру обороны Украины Андрею Тарану.

Об этом 23 декабря сообщил агентству “Интерфакс-Украина” член комитета, председатель парламентской фракции “Голос” Сергей Рахманин.

“Комитет выразил недоверие министру обороны. Соответствующее письмо с подписью главы комитета господина Александра Завитневича было направлено президенту как верховному главнокомандующему и как человеку, который официально вносит представление на назначение и увольнение министра обороны с должности”, – сказал нардеп.

Сегодня Министерство обороны Украины уведомило в Facebook, что 22 декабря председатель парламентского комитета и еще два его члена приняли участие в расширенном заседании коллегии Минобороны, на котором Таран “подвел итоги работы ведомства в 2020 году и определил задачи на следующий, 2021-й год”.

“Отдельно подчеркнута взаимная конструктивная настроенность в формате сотрудничества профильный комитет парламента – Министерство обороны”, – говорится в сообщении.

https://www.facebook.com/MinistryofDefence.UA/posts/3726586394070505

Информацию о выражении недоверия Тарану одним из первых озвучил в Facebook бывший народный депутат Украины от Радикальной партии Игорь Мосийчук.

https://www.facebook.com/igor.mosijcuk/posts/3600738256669582

“Интерфакс-Украина” отмечает, что отставки Тарана с должности министра обороны требовали фракции Рады “Голос” и “Европейская солидарность”.

Главой Минобороны парламент назначил Тарана 4 марта 2020 года.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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