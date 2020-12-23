 

Хинштейн посвятил стихи Шнурову

23.12.2020, 14:32, Новости дня
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Депутат Госдумы Александр Хинштейн посвятил стихи музыканту Сергею Шнурову.

Свое сочинение Хинштейн опубликовал в Twitter. 

Сергею Шнурову.

Борцу за чистоту русского мата

Богат, могуч язык наш русский –
Две сотни с лишним тысяч слов!
Но слаще всяческой «капусты»
Шнуру пять бранных «матюков».

Мат для Шнура – свобода, воля,
Он без него, что без застолья.
За то, чтоб сквернословить вволю –
Готов, как большевик, в подполье.

Волшебно, славно, сладко, мило,
Ужасно, мерзко, стоп, конец…
Зачем искать слова другие,
Когда в запасе есть… трындец.

Все объяснит трындец, ребята,
Заменит враз любой глагол
А вместе с ним: трында, трындато,
Трындюк и даже трындобол.

А если есть еще четыре
Волшебных слова у него,
Не нужно пушкиных и мцыри
Трындец – и больше ничего.

А также «х» и «б», и «ё» с «м»
И сотни производных к ним.
Забудьте тыщи слов; поверьте,
Все можно заменить, одним.

К чему мученья, напряженье,
В раздумьях – морщить лоб тугой?
Любой вопрос, без промедленья,
Ответ последует простой.

Пять слов, как много в этих звуках,
Для сердца Шнурова слилось,
Как много в нем отозвалось…

…А остальные сотни тысяч
Легко готов отправить в бан
Трындетейший певец редисок.
С партийной кличкой Уе…

Напомним, 17 декабря в ходе большой пресс-конференции Шнуров спросил Владимира Путина о том, почему российские хакеры «не помогли вновь избраться» президенту США Дональду Трампу и «как описывать нашу жизнь, не используя ненормативную лексику».



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