Хинштейн посвятил стихи Шнурову

23.12.2020, 14:32, Новости дня

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Депутат Госдумы Александр Хинштейн посвятил стихи музыканту Сергею Шнурову.

Свое сочинение Хинштейн опубликовал в Twitter.

Сергею Шнурову.

Борцу за чистоту русского мата

Богат, могуч язык наш русский –

Две сотни с лишним тысяч слов!

Но слаще всяческой «капусты»

Шнуру пять бранных «матюков».

Мат для Шнура – свобода, воля,

Он без него, что без застолья.

За то, чтоб сквернословить вволю –

Готов, как большевик, в подполье.

Волшебно, славно, сладко, мило,

Ужасно, мерзко, стоп, конец…

Зачем искать слова другие,

Когда в запасе есть… трындец.

Все объяснит трындец, ребята,

Заменит враз любой глагол

А вместе с ним: трында, трындато,

Трындюк и даже трындобол.

А если есть еще четыре

Волшебных слова у него,

Не нужно пушкиных и мцыри

Трындец – и больше ничего.

А также «х» и «б», и «ё» с «м»

И сотни производных к ним.

Забудьте тыщи слов; поверьте,

Все можно заменить, одним.

К чему мученья, напряженье,

В раздумьях – морщить лоб тугой?

Любой вопрос, без промедленья,

Ответ последует простой.

Пять слов, как много в этих звуках,

Для сердца Шнурова слилось,

Как много в нем отозвалось…

…А остальные сотни тысяч

Легко готов отправить в бан

Трындетейший певец редисок.

С партийной кличкой Уе…

Напомним, 17 декабря в ходе большой пресс-конференции Шнуров спросил Владимира Путина о том, почему российские хакеры «не помогли вновь избраться» президенту США Дональду Трампу и «как описывать нашу жизнь, не используя ненормативную лексику».